Синоптики предупредили о лавинах в горах Кубани и Адыгеи

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности с 25 по 28 ноября.

По данным синоптиков, с 18:00 25 ноября до 18:00 28 ноября в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей просят соблюдать осторожность, избегать мест, где могут быть обвалы снежных масс, склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует двигаться к ее краю и укрыться за скалой или деревом.

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