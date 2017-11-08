Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи

В ближайшие дни возможно возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с повреждением зданий, объектов инфраструктуры, затруднением в работе транспорта, перекрытием дорог.

«В период с 18:00 8 ноября до 18:00 11 ноября в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно», — говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Жителей и гостей просят соблюдать осторожность, избегать мест, где могут быть обвалы снежных масс, склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует двигаться к ее краю и укрыться за скалой или деревом.

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