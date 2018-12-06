Синоптики предупредили о ливнях и усилении ветра в Сочи

Все городские службы 6 декабря перешли в режим повышенной готовности.

В период с 18:00 6 декабря до 18:00 7 декабря ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. Местами сильный дождь. По поручению главы Сочи все городские службы курорта перешли на усиленный режим работы.

Спасатели просят граждан быть бдительными, принять меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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