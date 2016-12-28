Синоптики предупредили о налипании мокрого снега в Сочи

В Сочи 28 декабря МЧС объявило экстренное предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

По данным метеорологов, до вечера 28 декабря в горной зоне Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Такая же ситуация прогнозируется утром и днем на территории Адыгеи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Жителей просят быть внимательными на улицах, обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрывов звонить в экстренные службы.

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