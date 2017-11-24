Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях на Кубани

В МЧС из-за мокрого снега объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 ноября.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и до конца дня, а также ночью и утром 25 ноября местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей просят быть осторожными на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрывов звонить по телефонам экстренных служб: 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

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