Синоптики предупредили о заморозках на Кубани

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам на 3 и 4 апреля.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 апреля местами в крае, а также ночью и утром 4 апреля в восточной половине края и в предгорных районах в воздухе сохранятся заморозки от -1 до -3 °С, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите молодых сельскохозяйственных всходов, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

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