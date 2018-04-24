Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае

Морозы ожидаются ночью с 24 на 25 апреля.

По прогнозам, температуры в юго-восточных районах могут опуститься до -2 °С. Объявлено экстренное предупреждение. Специалисты рекомендуют аграриям утеплить цветущие деревья и растения. Лучше всего укрыть их пленкой или соломой.

Утром 25 апреля в Краснодаре может быть туман, водителям рекомендуют быть предельно осторожными. А в горах края есть опасность схода лавин. Спасатели просят туристов не подниматься выше 2 тыс. м над уровнем моря.

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