Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах Кубани

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности на 28 декабря.

По данным синоптиков, в период с 18:00 27 декабря до 18:00 28 декабря в горах Краснодарского края на высоте от 1,5 км и выше лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи в горах на высоте 500 м и выше — слабая лавинная опасность. На трассе А-149 Адлер — Красная Поляна лавиноопасность слабая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Жителей и гостей горнолыжных курортов просят не выходить в горы в снегопад и после наступления темноты, а также избегать склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует отбежать в сторону с ее пути, при попадании под лавину или обвал следует укрыться под скалой или за стволом большого дерева.

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