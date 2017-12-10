Синоптики предупредили об усилении ветра и налипании снега в Сочи

В Сочи вечером 10 декабря ожидается ухудшение погоды.

По данным ЕДДС города-курорта, с 18:00 10 декабря до 18:00 11 декабря ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможны сильные осадки, в предгорьях — со снегом. В горах ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гроза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы, не выезжать на летней резине, не оставлять автомобили под деревьями.

В случае возникновения ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

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