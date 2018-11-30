Синоптики предупредили об усилении ветра в Сочи

Ветер усилится вечером 30 ноября.

По данным синоптиков, с вечера 30 ноября с сохранением до конца дня 1 декабря на территории курорта ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с. Местами возможен сильный дождь.

В горах Краснодарского края выше 2 тыс. м лавиноопасно. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий муниципального уровня, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, выходом из строя объектов жизнеобеспечения, увеличением травматизма и гибелью населения, находящегося в горах, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП.

Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности. Рекомендуется воздерживаться от выходов в горы в этот период, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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