Синоптики предупредили об усилении ветра в Сочи

Ветер усилится вечером 15 ноября.

На участке Магри — Веселое 15 ноября есть опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

По данным синоптиков, днем и вечером 16 ноября на курорте ожидается ветер порывами до 15 м/с.

Спасатели просят граждан принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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