Синоптики предупредили об ухудшении погоды на Кубани

МЧС объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений на 12-15 января.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае со второй половины дня 12 января усилится северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 м/с, на участке от Анапы до Джубги — 20-25 м/с. Днем 13 января ветер усилится, ночью и утром 15 января на Черноморском побережье на участке Анапа — Джубга его скорость может достичь 25-30 м/с, в районе Новороссийска — 30-34 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также на территории края ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -7…-12 °C, днем 0…-5 °C. Ночью и утром 12 января в южной половине края ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, 14 и 15 января — снег, метель. В северных и восточных районах края возможен пыльный поземок, при метели и пыльном поземке прогнозируется ухудшение видимости местами до 500 м.

Жителей и гостей края просят быть внимательными, соблюдать меры безопасности.

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