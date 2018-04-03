Синоптики предупредили жителей Кубани о заморозках

03 апреля в 15:57

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам на 4 и 5 апреля.

По данным синоптиков, ночью и утром в эти дни местами в южной половине и в центральных районах Краснодарского края ожидаются заморозки в воздухе до -2°С, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник