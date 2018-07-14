Синоптики предупредили жителей Сочи и Краснодара о сильном дожде с грозой

Погода в крае испортится в ближайшие часы.

По данным синоптиков, с 18:00 14 июля и до 18:00 15 июля на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В Краснодаре до конца дня 14 июля и в течение 15 июля также ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций краснодарцев просят звонить по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей и гостей Сочи предупредили о возможном формирование смерчей 14-16 июля.

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