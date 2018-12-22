Синоптики предупредили жителей Сочи о надвигающемся шторме

На курорте 22 декабря усилится ветер.

По данным синоптиков, с 18:00 22 декабря до 18:00 23 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы 15-20 м/с. Утром и днем 23 декабря местами сильный дождь, гроза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Также на курорте с 18:00 22 декабря до 18:00 23 декабря в горах выше 1,5 тыс. м прогнозируется слабая лавинная опасность, на автодороге А-149 Адлер —Красная Поляна — нелавиноопасно.

Жителей и гостей города просят проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от походов в горы. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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