Синоптики предупредили жителей Сочи об усилении ветра и сильном дожде

Погода испортится в ближайшие часы. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

На территории Сочи 4 и 5 февраля ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать до 17 м/с. Кроме того, 5 февраля прогнозируется местами сильный дождь. В связи с сильными осадками, ночью и утром 5 февраля на отдельных реках города-курорта возможен подъем уровня воды, с достижением неблагоприятных отметок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Спатели рекомендуют жителям и гостям города принять меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

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