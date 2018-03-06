Синоптики предупредили жителей Сочи об усилении ветра

Ветер усилится к вечеру 6 марта.

По данным синоптиков, с вечера 6 марта и в течение дня 7 марта ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 10—15 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности — не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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