Синоптики предупредили жителей Сочи об усилении ветра

Ветер усилится к вечеру 6 марта.
По данным синоптиков, с вечера 6 марта и в течение дня 7 марта ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 10—15 м/с.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности — не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту