Синоптики предупредили о снегопаде в Сочи, в горах — лавиноопасно

Экстренное предупреждение распространила 19 января администрация города-курорта.

Снег ожидается с 18:00 19 января до 18:00 20 января в предгорной и горной зонах Сочи. Местами вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Возможен туман, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии курорта.

По 21 января в горах выше 1 тыс. 500 м лавиноопасно, выше 500 м прогнозируется слабая лавинная опасность.

Гостям и жителям Сочи порекомендовали воздержаться от выходов в горы.

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