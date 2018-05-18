Синоптики прогнозируют на Кубани 19 и 20 мая дожди с грозами

Также циклон принесет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Ухудшение погоды началось уже вечером 18 мая. При этом температура воздуха по-прежнему останется высокой, местами она может достигать 30 °С.

«В крае неустойчивая погода: грозы, локальные сильные дожди, высока вероятность выпадения града в юго-восточных районах и усиление ветра при грозе. При этом наиболее часто грозы и ливни будут идти по южной половине края», — сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Такая же погода будет и на следующей рабочей неделе. Спасатели просят жителей быть осторожными. Во время грозы не стоит говорить по мобильному телефону, пережидать ливень под деревом и укрываться от ветра вблизи рекламных щитов.

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