Синоптики прогнозируют на Кубани дожди и усиление ветра до 20 м/с

С 26 по 31 октября осадки ожидаются в основном на Черноморском побережье.

На Кубань движется череда атлантических циклонов. Они принесут с собой резкое ухудшение погоды. В ловушку могут попасть пассажиры Керченской переправы. «Морская дирекция» уже объявила штормовое предупреждение. Есть риск, что судам запретят выход в пролив. Ненастье угрожает заблокировать переправу на сутки и более. Ветер будет усиливаться с каждым днем. А 28 октября его порывы достигнут 20 м/с. Поездку на полуостров лучше отложить, пока море не успокоится. Температура воздуха тоже понизится.

«Завтра и 26 октября похолодает, дневные температуры будут в пределах +10-12 °C, не выше. Ночные — +1-6, +3-8 °C. При этом по восточным и юго-восточным предгорьям возможны заморозки, понижение температуры до –3 °C», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Из-за этой погодной перестройки с лета на осень жители Новороссийска по утрам наблюдают низкий плотный вал облаков в горах. Они образуются из-за того, что температура на склонах в районе 600 м в ранние часы выше, чем у поверхности почвы. Днем воздух внизу прогревается и облака рассеиваются. Ближе к выходным небо затянут тучи и на несколько дней зарядит дождь. Аномального тепла этой осенью синоптики больше не обещают.

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