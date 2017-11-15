Синоптики прогнозируют на Кубани понижение температуры до +11 °C

Резкое понижение температуры обещают с 15 ноября.

На Кубань надвигается холодный фронт. В первой половине дня будет солнечно, но обманываться не стоит. Столбики термометров опустятся до +10 °C в среднем по краю. Кроме того, особенно внимательными нужно быть водителям. В некоторых районах возможен туман. А он диктует особую манеру вождения.

«Обязательно снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Должны понимать все водители, что в тумане расстояние до предметов увеличивается, искажается. Если вы видите, что впереди у вас на дороге листва, вы должны понимать, что на скорости тормозной путь значительно увеличится», — сказала начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

На этой неделе жители северной части региона встретят первые заморозки, пока только ночью. Температура опустится до -2 °C. Как говорят метеорологи, похолодание продлится недолго, и 19 ноября вновь порадует солнечной погодой.

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