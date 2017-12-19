Синоптики прогнозируют на Кубани похолодание и гололед

По данным синоптиков, в ночь на 20 декабря будет еще относительно тепло, но потом температура понизится. Дороги края могут покрыться льдом.

Мокрый снег, дождь и гололед испортят жизнь водителей до конца недели. Госавтоинспекторы советуют автомобилистам быть внимательными на дорогах, а тому, кто еще не поменял зимнюю резину на летнюю, следует срочно это сделать. Кроме того, по утрам и вечерам Краснодар и центральные районы Кубани будет окутывать туман.

Неспокойно может быть и в горах, где ожидается сход лавин. Спасатели не рекомендуют подниматься выше 1,5 тыс. м над уровнем моря. А на побережье усилится западный ветер. В районе Новороссийска и Анапы его скорость достигнет 12 м/с.

«Уже к среде мы ожидаем, что дневные температуры не будут подниматься выше 5 °С. Мы прогнозируем температуры от 0 до +5 °С по территории края, и только в районе Сочи до +10 °С. Ночные температуры также будут понижаться. Если в середине недели ночные температуры будут от +2 до -3 °С, то уже ближе к концу недели по основной территории края ожидается от 0 до -5 °С», — сообщил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Непогода уже пришла в регионы европейской части России. Она также принесла неудобства и жителям Кубани. Из-за сильного снегопада в Москве 19 декабря задержали больше десяти авиарейсов в Сочи и Краснодар.

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