Синоптики прогнозируют на Кубани температурные качели

Синоптики обещают на Кубани днем 20 апреля до +17 °C. На следующий день снова грядут похолодание и дожди.

Холода из Европейской части России добрались и до юга страны. Над регионом пройдет целая череда циклонов. Временами будет казаться, что весна уже наступила окончательно, но это ненадолго. В ясную погоду в горных и предгорных районах температура будет понижаться.

«В выходные, скорее всего, с воскресенья на понедельник, у нас ночью будут заморозки по территории края. Это юго-восточные, восточные районы края, северные, северо-восточные — до -2 °C в предутренние часы. Температуры начнут расти у нас только на следующей неделе и не быстро», — сказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Новый циклон 21 апреля подойдет к территории края. Он принесет с собой осадки. Дожди прольются над Мостовским, Апшеронским, Отрадненским районами, Сочи и Туапсе. Ветер снова усилится, выходные будут холодными. К середине недели воздух в среднем по краю прогреется до 15 °C тепла, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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