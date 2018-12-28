На дорогах Кубани из-за гололедицы и снегопада резко выросло число ДТП. Непростая ситуация сложилась на трассах в Лабинском, Мостовском, Апшеронском районах и Сочи, а также на дороге Краснодар — Майкоп.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и соблюдать ПДД, а спасатели не рекомендуют туристам выходить в горы — на высоте от 1,5 тыс. м могут сойти лавины.

По прогнозам синоптиков, 29 декабря в большей части районов пройдут дожди, а на севере края выпадет снег. Ночью термометры покажут до -4 °С, днем температура будет немного выше нуля. Итогом такого перепада станет туман.

«В последние дни декабря будет весьма неустойчивая погода, это связано с влиянием очередного атлантического циклона, который принесет осадки уже 29 декабря. В северной части края это снег и мокрый снег. В центральной зоне и на Черноморском побережье пройдут дожди», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На новогодние праздники также ожидаются пасмурная погода и осадки.

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