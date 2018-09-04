Синоптики прогнозируют похолодание в Краснодарском крае

На Кубань со стороны Болгарии надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой понижение температуры и усиление ветра.

Местами его порывы могут достигать 20 м/с. Спасатели предупреждают, что в такую погоду лучше не оставлять свои автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, при возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому номеру телефона — 112.

«Температура на фронтальном разделе понизится на 4-6 °С, возможны осадки с грозами и выпадением града, шквалистое усиление ветра», — рассказал начальник краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь.

Особенно сильно погода ухудшится на Черноморском и Азовском побережьях Кубани. В море поднимется шторм. В таких условиях опасно плавать на матрасах, катамаранах и лодках. В случае запрета спасатели вывесят на пляжах черные шары или будут предупреждать об угрозе с помощью громкоговорителей. Ненастная погода сохранится на Кубани до 9 сентября.

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