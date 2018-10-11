Синоптики прогнозируют сильный ветер на Кубани до 14 октября

Ветреную погоду и похолодание до 19 °С в регионе вызвал антициклон.

При этом дождей не ожидают до конца октября. Ветрено на Кубани будет до 14 октября.

«Скорость ветра будет возрастать. Максимальной она станет к 13 октября. Особенно сильно будет дуть на Тамани, в Новороссийске, Геленджике и Анапе. Максимальная скорость — в Новороссийске — 25 м/с, отдельные порывы до 29 м/с», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Днем синоптики прогнозируют до 19 °С, а по ночам температуры значительно снизятся. Многие жители края уже включают отопительные приборы. Сотрудники МЧС предупреждают, что с этой техникой нужно быть предельно аккуратными. В этом году на Кубани каждый третий пожар возникал из-за неосторожного обращения с электрооборудованием.

«Как только приходят холода, граждане начинают обогревать свои жилища различными способами. При этом некоторые приборы либо неисправны, либо им не проводили техническое обслуживание. Чтобы избежать трагических последствий, нужно пристально обращать внимание на оборудование», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы по Краснодарскому краю Андрей Зимонин.

За последние девять месяцев в крае произошло больше 2 тыс. пожаров. В них погибли 163 человека.

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