Синоптики прогнозируют смерчи на Черноморском побережье Кубани

В основном они будут формироваться на участке от Анапы до Магри.

Кроме того, в первой половине дня 1 августа в большинстве районов края может пройти сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с.

Спасатели рекомендуют в непогоду по возможности оставаться дома. В грозу и ветер нужно держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и не заходить в воду. В чрезвычайной ситуаций нужно звонить по номеру 101.

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