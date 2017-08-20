Синоптики спрогнозировали жару на Кубани в течение еще одной недели

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Черноморском побережье сложились условия для возникновения смерчей.

«Синоптики нацелены на мониторинг и прогнозирование смерчей над восточной частью Черного моря, поскольку есть условия для их возникновения», — пояснил он.

Он отметил, что повышенная вероятность появления смерчей обусловлена высокой температурой воды, которая достигает 27 °С у побережья Краснодарского края. По его словам, смерчи возникают вблизи побережья Черного моря довольно часто, но обычно не доходят до берега.

Вильфанд уточнил, что в некоторых регионах, в том числе Краснодарском крае, вероятно возникновение кратковременных, но сильных гроз.

«Ослабления жары там не прогнозируют в течение всей следующей рабочей недели», — цитирует директора Гидрометцентра «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС на Кубани на 20-22 августа объявило экстренное предупреждение по пожароопасности.

Вернуться на ленту

Источник