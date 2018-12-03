Синоптики: туманы на Кубани будут образовываться до 9 декабря

В Краснодаре 3 декабря из-за плохой видимости задержали восемь авиарейсов, еще семь были отменены.

Восемь самолетов совершили посадку на запасных аэродромах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Сейчас со всеми не улетевшими из краевой столицы пассажирами работают представители авиакомпаний.

Также из-за плохой видимости случилось несколько аварий. Под Краснодаром столкнулись сразу четыре автомобиля. В районе поселка Лорис на трассе М4 «Дон» произошло ДТП с большегрузом, двумя фургонами и внедорожником, никто не пострадал. По прогнозам синоптиков, опасная для водителей погода продлится до конца недели.

«По крайней мере до 11 часов 4 декабря по краю будут формироваться туманы, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Также следует понимать то, что снег, оставшийся в северных и восточных районах, при положительных температурах, которые будут отмечаться практически всю неделю, будет таять, а ночью температура будет опускаться, поэтому вода будет подмерзать, на дорогах образуется гололедица», — сообщил начальник территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать дистанцию, скоростной режим и выезжать только на зимней резине.

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