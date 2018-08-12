Синоптики: в сентябре на Черноморском побережье ожидаем бархатный сезон

По словам и. о. директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева, в первый месяц осени жителей страны ждет бабье лето.

«С научной точки зрения бабье лето — это период антициклона. Приходит большой блокирующий антициклон, благодаря которому теплый воздух сохраняется над конкретной территорией достаточно продолжительное время. Не менее недели», — рассказал Киктев.

По его словам, в такие периоды воздух может прогреваться и 30°С, но в сентябре это будут уже отдельные дни.

Бабье лето характерно для центра России. На юге в сентябре наступит бархатный сезон — на Черноморском побережье будет максимальный прогрев воды в море, а температура воздуха и днем, и ночью комфортная, без изнуряющей жары. До конца августа и в начале сентября погода в центре России обещает быть теплой, сообщает «Российская газета».

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