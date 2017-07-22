Синхронное плавание переименовали в артистическое

Такую идею выдвинул Международный олимпийский комитет в целях продвижения этого вида спорта.

Голосование прошло на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску.

На уточняющий вопрос, было ли проведено специальное исследование на тему необходимости менять название синхронного плавания, четкого ответа не последовало, сообщает ТАСС.

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