Сирийская национальная армия увеличила численность бойцов до 5 тыс.

Сирия Национальная армия пополнила свои ряды 5000 новых бойцов.

Новобранцы прошли подготовку в зоне проведения антитеррористической операции «Оливковая ветвь» турецких вооруженных сил сил проводится.

В городе Шейх Хадид состоялась церемония приведения бойцов к присяге.

Пополнение происходит в составе бригад Хамзы и Сулейман Шаха.

В его задачи входит обеспечение безопасности очищенных от террористов районов на севере Сирии.

Сирийская национальная армия действует в зоне антитеррористических операций ВС Турции «Щит Евфрата», «Источник мира» , “Оливковая ветвь”.