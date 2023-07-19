Сирийская национальная армия увеличила численность бойцов до 5 тыс.

Сирия Национальная армия пополнила свои ряды 5000 новых бойцов.
Новобранцы прошли подготовку в зоне проведения антитеррористической операции «Оливковая ветвь» турецких вооруженных сил сил проводится.
В городе Шейх Хадид состоялась церемония приведения бойцов к присяге.
Пополнение происходит в составе бригад Хамзы и Сулейман Шаха.
В его задачи входит обеспечение безопасности очищенных от террористов районов на севере Сирии.
Сирийская национальная армия действует в зоне антитеррористических операций ВС Турции «Щит Евфрата», «Источник мира» , “Оливковая ветвь”.