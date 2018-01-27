Сирийская оппозиция не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи

Основная сирийская оппозиционная группа 27 января объявила о бойкоте конгресса.

«Переговорный орган революционных сил и сирийская оппозиция объявили о своем бойкоте сочинской конференции», — говорится в сообщении организации в Twitter.

При этом ранее официальный представитель организации Яхья аль-Ариди заявил, что окончательное решение об участии в конгрессе в Сочи будет объявлено главой делегации Насром аль-Харири в ходе пресс-конференции 27 января, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи запланирован на 23—30 января.

МИД РФ пригласил к участию около 1,6 тыс. представителей сирийского общества. Слово предоставят как правительству, так и оппозиции — внутренней и внешней. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН. Власти РФ допустили возможность участия США.

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