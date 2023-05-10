Сирия и Саудовская Аравия вновь открыли свои посольства

Саудовская Аравия и Сирия восстановил взаимные дипломатические отношения. Об этом сообщил Королевский МИД в Твиттере.

Следует отметить, что Эр-Рияд закрыл свое посольство в Дамаске в 2012 году на фоне гражданской войны в Сирии.

Саудовская Аравия o Свое решение он объяснил желанием двух стран «способствовать развитию общей деятельности и укреплению мира и безопасности в регионе», а также решением принять Дамаск в Лигу арабских государств.

В то же время представитель МИД Сирии проинформировал государственное агентство SANA о решении Дамаска открыть посольство в Эр-Рияде.