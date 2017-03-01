Сирийская армия вошла в Пальмиру

Подразделения сирийской правительственной армии 1 марта вошли в Пальмиру. Город удерживают боевики группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ).

Армия установила контроль над рядом районов в западной части города.

Ранее при поддержке бойцов ливанской шиитской партии «Хезболлах» правительственная армия вернула под контроль высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль над Пальмирой.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 4 тыс. боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) 11 декабря 2016 года после перегруппировки снова заняли Пальмиру. Террористы устроили расправу над военными и мирными жителями города.

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