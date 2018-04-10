Система tax free в Сочи продолжит работу после ЧМ по футболу — 2018

10 апреля в 19:57

В аэропорту города ее запустили в тестовом режиме 10 апреля.

Как сообщили в таможне города-курорта, уже через два дня возврат с налога на покупки может получить любой иностранный путешественник. Главное условие — товар должен быть приобретен только для личного пользования и на сумму не менее 10 тыс. рублей за один день.

Чеки гостям курорта необходимо оформить по специальному образцу. Инспектор проверит документы и вещи, а затем поставит отметку в талоне, который даст право на возврат. Найти пункт tax free можно в секторе «Ц» и vip-терминале аэропорта. Для удобства туристов налоговый вычет возможен двумя способами: наличным и безналичным расчетом.

Tax free запустили в преддверии чемпионата мира по футболу. В это время Сочи ожидает большой наплыв иностранных гостей. После окончания мундиаля система продолжит работу. Это поможет привлечь на Черноморское побережье туристов из-за рубежа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правительство в июне 2017 года одобрило законопроект о введении tax free. Законопроект позволит иностранцам вернуть 18% налога на добавленную стоимость на товары, купленные в России. Воспользоваться tax free смогут болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о введении в России системы tax free.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник