Система видеоповторов во время футбольных матчей станет постоянной

Соответствующее решение принял Международный совет футбольных ассоциаций — IFAB.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что систему VAR тестировали более 20 национальных ассоциаций. Эксперимент прошел успешно. По мнению Инфантино, теперь VAR — это часть футбола.
В заявлении IFAB отмечается, что система видеоповторов призвана не допустить несправедливости на поле в отношении голов, пенальти и прямых красных карточек, сообщают «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале марта 2016 года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. Сейчас из ведущих европейских футбольных лиг система работает в чемпионатах Италии и Германии. На ЧМ по футболу — 2018 утвердили использование системы видеоповторов.
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