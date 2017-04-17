Систему «единого агента» в ОСАГО предложили продлить до конца года

Действие системы «единого агента» при продаже бумажных и электронных полисов ОСАГО планируют продлить до конца 2017 года.

Об этом 17 апреля сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Это предложение члены РСА обсудят на общем собрании 1 июня. По словам Юргенса, для продления действия системы в электронном полисе, которое предусматривает перенаправление клиента между сайтами страховщиков (система замещения), союзу необходимо утвердить новые правила его работы и согласовать их с Центробанком.

С 1 января по 16 апреля больше всего е-полисов было продано в Краснодарском крае (82 тыс. 101 шт), Волгоградской области (45 тыс. 365 шт), Ростовской области (42 тыс. 478 шт), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1 июля 2015 года автовладельцы могут продлевать действующие договоры в своих страховых компаниях через Интернет. В октябре 2015 года Кубань стала лидером по количеству оформленных через Интернет полисов ОСАГО. По итогам первого квартала 2017 года Краснодарский край также лидирует в России по продажам электронных полисов ОСАГО.

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