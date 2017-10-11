Систему видеоповторов на стадионе ФК «Краснодар» впервые запустят 3 декабря

В этот день «быки» встретятся с грозненским «Ахматом».

ФК «Краснодар» сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией Hawk-Eye Innovations, технологии которой будет использоваться в системе видеоповторов на арене «быков». Планируемая дата запуска системы — 3 декабря.

Система Hawk-Eye (орлиный глаз) летом тестировалась на Кубке конфедераций — 2017, который прошел в России. Она представляет собой десять специальных камер, установленных по периметру поля стадиона, которые будут отслеживать ход игры. В случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR), сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», правление РФПЛ 4 октября поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги.

На Кубке конфедераций вводили систему видеоповторов во время игр. Ее решили использовать и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

ФК «Краснодар» предложил в качестве эксперимента ввести систему видеоповторов на его домашних матчах. Однако в начале сезона-2017/18 РФПЛ президент лиги Сергей Прядкин заявил, что пока систему видеоповторов вводить не будут.

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