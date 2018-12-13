Системы водоснабжения Новороссийска и Геленджика обновят в течение десяти лет

Власти Краснодарского края планируют обновить системы водоснабжения, которые получают воду из удаленного источника.

Об этом сообщил первый замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко.

Курортные города Анапа, Геленджик и Новороссийск получают воду из Троицкого группового водовода в Крымском районе. Из-за этого аварии на сетях могут привести к серьезным проблемам. В ноябре из-за аварии на водоводе без водоснабжения остались до 400 тыс. человек в Крымском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

«Думаю, что в течение пяти-десяти лет мы снимем проблему с надежностью водоснабжения Геленджика, Новороссийска, Темрюка», — сказал Алексеенко.

Он пояснил, что имеющиеся вопросы с водоснабжением этих районов связаны с устаревшей инфраструктурой. Сейчас власти региона работают над ее обновлением.

По словам Алексеенко, около 10 км водовода уже реконструировали, в перспективе нужно переделать еще 30 км. Дополнительно предстоит построить еще одну ветку водовода. По поручению губернатора, все магистральные водоводы нужно реконструировать в единую систему. Каждый год будут выделять средства, проектировать участки для привлечения финансирования, добавил замгубернатора, сообщает ТАСС.

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