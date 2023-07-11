Ситуация не изменится, пока мэр не включится в каждый проект и не будет вкладываться сам – Президент

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/3630d9ef59f436bcc975a7098e11b40d.jpg" title="Ситуация не изменится, если мэр не будет входить в каждый проект и вкладываться сам – Президент" alt=" Ситуация не изменится, пока мэр ввязывается в каждый проект, а сам не вкладывает – Президент"

Глава нашего государства указал, что инвестпроекты, формируемые акимами областей, районов и городов, не соответствуют их потенциалу и возможностям.

За последние два месяца консалтинговые компании привлекались в 60 районах с низкой промышленной развитостью, совместно с проектными командами было разработано более 2000 перспективных проектов на сумму 6,5 млрд долларов.

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Например, за последние полгода в Пахтачинский район привлечено всего 5 миллионов долларов прямых инвестиций. Однако за два месяца консалтинговая компания представила акиму области более 40 проектов на сумму 165 миллионов долларов. Ситуация не изменится, пока мэр не будет входить в каждый проект и сам не будет заниматься инвестициями, заявил глава государства.

Для этого созданы проектные группы во всех районах и городах Совместно с консалтинговыми компаниями «исследования-разработка-внедрение» формирует новые проекты по принципу «нарастания». На эти цели будет выделено 15 миллионов долларов.

Для презентации разработанных проектов иностранным инвесторам до конца года в каждом регионе будет проведен региональный инвестиционный форум.