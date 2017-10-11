Ситуацию в школе Усть-Лабинского района обсудили на селекторном совещании

Происшествие в школе Усть-Лабинского района стало поводом проведения срочного совещания с и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константином Федоренко.

В ходе видеоконференции на связь вышли представители Усть-Лабинского района.

В одной из общеобразовательных школ муниципалитета, в которой обучается около 200 учеников, трое 14-летних подростков надругались над 11-летней девочкой. По факту насильственных действий следственный комитет возбудил уголовное дело, а министерство образования начало проверку в учебном заведении, в ходе которой будет дана оценка деятельности педагогов, ответственных за воспитание детей.

Заместитель директора и социальный педагог школы № 22 Усть-Лабинского района уволены по результатам ведомственного расследования. Проверят все учебные заведения Усть-Лабинского района.

«Девочка 11 лет. При этом, насколько я понимаю, у нас есть сторонники директора этой школы. Учитель этой школы, ребенок которой участвовал в этом, не видит оснований для своего увольнения. А все потому, что вся работа формальная, переписывание с 2013 года — вот результат деятельности всей школы», — сказал Константин Федоренко.

Сейчас директор школы № 22 находится в отпуске. Решением этой проблемы занимается педагогический состав учебного заведения. Со школьниками работают психологи. Один из подростков уже переведен в другую школу.

Вернуться на ленту

Источник