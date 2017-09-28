СК: дело с погоней и стрельбой в Краснодаре полностью раскрыто

Всего по уголовному делу проходят восемь подозреваемых

«Резонансному нападению на полицейских, погоне и перестрелке в городе предшествовали события, связанные с конфликтом и нападением группы молодых людей на жителя Краснодара. Они его выследили и жестоко расправились, выстрелили в голову из травматического пистолета, били бейсбольными битами и молотками», — сказал замруководителя следственного управления СКР по краю Андрей Маслов.

Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения, что помогло сотрудникам правоохранительных органов быстро установить личности нападавших.

«Автомобиль с тремя подозреваемыми остановили на КПП при въезде в Краснодар. Они оказали ожесточенное сопротивление с применением огнестрельного оружия», — отметил Маслов.

Он также уточнил, что всего по уголовному делу проходят восемь подозреваемых, трое из которых арестованы, еще пятеро объявлены во всероссийский розыск, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским в Краснодаре злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Первый задержанный — 27-летний Владислав Гмыря в 2010 году был осужден за экстремизм.

Водителя — 21-летнего Никиту Медведева — задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции. Третьего подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, задержали вечером 30 августа в квартире у знакомого. Видео спецоперации можно посмотреть здесь. По данным ФСБ, трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре входили в радикальную группу.

Все новости по теме можно прочитать здесь.

Вернуться на ленту

Источник