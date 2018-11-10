СК: керченский стрелок действовал в одиночку

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал ход расследования массового убийства в керченском политехническом колледже.

Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Владислав Росляков действовал в одиночку.

Сейчас специалисты исследуют личность преступника, его взгляды. Также составлен подробный психологический портрет и назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела уже допросили 650 человек, следствие установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления.

«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба. Число погибших — 21, пострадавших — более 70. Пострадали девять жителей Кубани, один погиб.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

В Крыму прошел трехдневный траур по погибшим. В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура.

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