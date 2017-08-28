СК: лесничий в Геленджике готов был за взятку разрешить кемпинг

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения бывшему лесничему, задержанному за получение взятки.

В июне к лесничему Архипо-Осиповского участкового лесничества обратился индивидуальный предприниматель с намерением использовать лесной участок под кемпинги. По версии следствия, у бизнесмена не было разрешительной документации, лесничий попросил передать ему 333 тыс. рублей за непрепятствие коммерческой деятельности и непривлечение его к административной ответственности.

Предприниматель согласился, но об этом предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. После этого 29 июля он встретился с лесничим и передал ему 200 тыс. рублей. После получения денег злоумышленника задержали сотрудники полиции, действовавшие по поручению следователя СКР, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ о получении взятки за незаконное бездействие в крупном размере. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться на ленту

Источник