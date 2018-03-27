СК: ложную информацию о количестве погибших в Кемерове распространял пранкер

Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям Евгения Вольнова.

«Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерове с целью дестабилизации ситуации в регионе», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она добавила, что пранкер звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя ложные сведения. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

«Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», — сообщает СК РФ в Telegram-канале.

По данным СМИ, Евгений Вольнов — украинский пранкер. Он притворился сотрудником МЧС и звонил в морги Кемерова, сообщая о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Президент встретился с инициативной группой людей, которые подвергли сомнению официальную информацию о погибших. Глава государства заверил, что сомневаться в данных по числу жертв не стоит. Все цифры проверены.

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