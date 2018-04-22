СК начал проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в Геленджике

Пожар в доме в садоводческом товариществе произошел 22 апреля.

«При пожаре погибли мать и трое детей. Бабушка и отец успели выбежать из дома. Со слов бабушки, дом загорелся в районе печи. Предварительно пожарные это подтверждают. Отопление дровяное», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю проводит проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , сообщение о возгорании в доме на улице Геолог поступило в МЧС 22 апреля в 4:27. В 04:28 в соответствии с расписанием выездов к месту пожара направлены подразделения Геленджикского ПСГ по рангу пожара №1. Всего к тушению было привлечено 19 человек личного состава и шесть единиц техники. В 05:02 пожарные ликвидировали открытое горения.

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