СК начал проверку по факту столкновения КамАЗа и поезда в Тимашевском районе

ДТП, в котором пострадало четыре человека, произошло 3 ноября в 4:10 на 1 тыс. 564-м километре перегона Тимашевск — Ведмидовка.

По предварительным данным, около хутора Беднягина произошло столкновение пассажирского поезда Минск — Адлер с грузовиком КамАЗ под управлением мужчины 1979 года рождения. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии водитель грузовика, а также машинист, помощник машиниста и пассажир поезда госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮСУТ СК России.

Сейчас следователи устанавливают всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на момент аварии в поезде из 17 вагонов находилось 650 человек, из них 188 детей. В районную больницу доставили четверых человек: водителя грузовика, машиниста и его помощника, а также одного пассажира поезда.

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