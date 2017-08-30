СК начал проверку после ДТП в Краснодаре с мотоциклом и полицейским УАЗом

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, сотрудник полиции ехал за рулем УАЗ-315195 и при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла Kawasaki, который ехал вместе с 29-летним пассажиром. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный отдел по Центральному округу Краснодара СКР по краю начал доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 29 августа в 22:30 на пересечении улиц Северной и Передовой. В результате ДТП водитель погиб на месте аварии.

Пассажира госпитализировали. Утром 30 августа он скончался в реанимации.

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