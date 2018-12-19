СК начал проверку после гибели в пожаре пенсионерки и ее пятилетнего внука на Кубани

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек 19 декабря в одном из домов на улице Восточной в станице Советской.

Установили, что 66-летняя пенсионерка жила в доме вместе со своей 41-летней дочерью и ее детьми. Около 9:00 19 декабря соседи заметили, что дом горит, и вызвали пожарных. Мать ребенка в этот момент дома отсутствовала. После локализации пожара обнаружили тела пенсионерки и пятилетнего мальчика.

Тела осмотрели, каких-либо внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. В качестве одной из версий возникновения пожара следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту случившегося начали проводить доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, причины и очаг возгорания. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании дома на улице Восточной в станице Советской поступило в МЧС 19 декабря в 11:09. В пресс-службе районной администрации сообщили, что во время пожара погибли женщина 1952 года рождения — инвалид-колясочник и ребенок 2013 года рождения, также инвалид.

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